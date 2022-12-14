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Davutoğlu: "Siyasi Amaçla Yapılan Yargılamanın ve Adaletsizliğin Karşısındayız"

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Davutoğlu: 'Siyasi Amaçla Yapılan Yargılamanın ve Adaletsizliğin Karşısındayız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile ilgili, “İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile ilgili, "İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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