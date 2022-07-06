Davutoğlu: Şiddete Karşı Önlem ve Sorumluluk Almayan Her Makam Bu Katliamdan Sorumludur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sağlıkta şiddetten, sağlıkta vahşete! Hastane personelinin can güvenliğini sağlayamayan, şiddete karşı önlem ve sorumluluk almayan her makam bu katliamdan sorumludur" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sağlıkta şiddetten, sağlıkta vahşete! Hastane personelinin can güvenliğini sağlayamayan, şiddete karşı önlem ve sorumluluk almayan her makam bu katliamdan sorumludur. Ekrem Karakaya"

ANKA / Güncel