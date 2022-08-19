Davutoğlu: Seferberlik İlan Ediyoruz. Ülkeyi Yasaklardan, Yolsuzluktan, Liyakatsiz İktidardan Kurtaracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seferberlik ilan ediyoruz. Ülkeyi yasaklardan, yolsuzluktan, liyakatsiz iktidardan kurtaracağız. Adaleti, demokrasiyi, refahı, eşitliği, siyasi ahlakı egemen kılacağız" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında, "Seferberlik ilan ediyoruz. Ülkeyi yasaklardan, yolsuzluktan, liyakatsiz iktidardan kurtaracağız. Adaleti, demokrasiyi, refahı, eşitliği, siyasi ahlakı egemen kılacağız" diyerek bir video yayınladı. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Davutoğlu'nun farklı zamanlarda söylediği şu sözlere yer verildi:

Erdoğan: 2023 seçimleri önemlidir, hayatidir. Tam bir kader seçimine dönüşmüştür.

Davutoğlu: Evet Sayın Cumhurbaşkanı, 2023 sıradan bir seçim değil. Ortaya çıkan ekonomik yoksullaşmada hiç payı yokmuş gibi…

Erdoğan: Onların hayalindeki Türkiye, ekonomik krizlerin pençesinde kıvranan eski Türkiye dönemidir.

Davutoğlu: Sanki bütün bu yolsuzluklar onun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş gibi…

Erdoğan: Hırsızlık yapan mensuplarını koruyup kimseyi umursamadıklarını açıkça gösteriyorlar.

Davutoğlu: Sanki ortadaki adaletsizliklerin sorumlusu kendileri değilmiş gibi…

Erdoğan: Türkiye, adalet konusunda da çok daha iyi bir konuma giriyor.

Davutoğlu: Kendisi dışındaki herkesi ihanetle suçlayan Sayın Cumhurbaşkanı…

Erdoğan: Bunlar, nasıl bir ihanetin içerisine olduklarını kendileri düşünmesi lazım.

Davutoğlu: Öncelikle sorumluluk almayı öğrenmek zorunda. Devlet adamı olmak, sorumluluk almayı gerektirir.

Nebati: ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? 'Yok efendim'…

Davutoğlu: Evde lavaboyu açsa bu bakanlar, diyecekler ki 'Sayın Cumhurbaşkanımızın lütuflarıyla su akmaya başladı'.

Nebati: Harika, muhteşem bir şey, çünkü orada kurumlar yok.

Davutoğlu: Her konuda talimat beklerseniz işte Türkiye'nin geldiği yer bu. Bir seferberlik ilan edilmeli; ülkeyi bu yoksulluktan, bu yasaklardan kurtaracak bir seferberlik. Çınar yaprağının beş temel ilkesini; adaleti, demokrasiyi, refahı, eşitliği, siyasi ahlakı egemen kılacak bir kritik seçim arifesindeyiz. Hiç merak etmeyiniz. Millet doğru kararı verecek, sizi gönderecek, Gelecek iktidarını da Türkiye'ye getirecektir.