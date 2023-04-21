Davutoğlu: "Sayın Bahçeli ve Onun Zihniyetindekiler İstiyorlar Ki Tek Bir Düşünce, Tek Bir Kimlik, Tek Bir Yaklaşım Biçimi Ülkeye Egemen Olsun"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı “Kürtler” ve “Aleviler” başlıklı videolarına yönelik sözlerine ilişkin, “Sayın Bahçeli’ye burada bayram günü ağır bir eleştiri yöneltmek istemem ama Sayın Bahçeli’nin üslubu, yadırganacak bir üslup değil, hep alışageldiğimiz bir üslup. Türkiye’de kim farklılık ifade ederse, kim farklı bir düşünce, farklı bir kimlik benimserse bu, Sayın Bahçeli’yi rahatsız ediyor. Sayın Bahçeli ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki tek bir düşünce, tek bir kimlik, tek bir yaklaşım biçimi ülkeye egemen olsun” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı "Kürtler" ve "Aleviler" başlıklı videolarına yönelik sözlerine ilişkin, "Sayın Bahçeli'ye burada bayram günü ağır bir eleştiri yöneltmek istemem ama Sayın Bahçeli'nin üslubu, yadırganacak bir üslup değil, hep alışageldiğimiz bir üslup. Türkiye'de kim farklılık ifade ederse, kim farklı bir düşünce, farklı bir kimlik benimserse bu, Sayın Bahçeli'yi rahatsız ediyor. Sayın Bahçeli ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki tek bir düşünce, tek bir kimlik, tek bir yaklaşım biçimi ülkeye egemen olsun" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşi Sare Davutoğlu ile Gaziantep'in ilçesinde depremzedelerle buluştu. Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Nurdağı'ndaki konteynerkentte depremzedelerle bayramlaştı. Davutoğlu, daha sonra Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına bağlanarak İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu bayram, hüzünle mutluluğu bir arada yaşadığımız bayram. 2,5 ay geçti depremin üzerinden ama depremin sorunları hala burada vatandaşlarımız tarafından yaşanıyor. Tevekkülle karşılayan vatandaşlarımız, bir taraftan da destek bekliyor. Artık kalıcı bir barınak ve düzen kurma çalışmaları içerisinde. Bu acıları hep beraber saracağız. Deprem bölgelerinde kalıcı yeni şehirle inşa edeceğiz. Sağlam bir zeminde sağlam bir bina mantığıyla en sağlam malzeme ile yapılan yeni şehirleri kurmak, bizim üzerimize bir görev olacak düşecek 14 Mayıs sonrasında. 15 Mayıs'tan itibaren ilk ele alacağımız konular, bu şehirlerimizin hepsini yeniden inşası."

Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı "Kürtler" ve "Aleviler" başlıklı videolarına yönelik sözlerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Kılıçdaroğlu'na, bayram öncesinde ramazanın ruhuna uygun açıklaması için teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, aslında Türkiye'nin, ülkemizin farklı kimlikler üzerinden parçalanmasına, bölünmesine karşı ortak bir bilinci, kader anlayışını yansıtmaya çalıştı. Açıklama yaptığı saatlerde ben de bir televizyon kanalında açık destek beyan ettim. 'Türkiye şu anda en fazla neye ihtiyaç hissediyor' derseniz adalete ihtiyaç hissediyor. Ekonomik şartların iyileştirmesine ihtiyaç hissediyor ama bunların ötesinde Türkiye'de 85 milyonun etnik ve mezhebi kimliği hiç göz önüne almaksızın kenetlenmesi ve eşit vatandaşlık kimliği üzerinden bir araya gelmesine ihtiyaç hissediyor. Sayın Bahçeli'ye burada bayram günü ağır bir eleştiri yöneltmek istemem ama sayın Bahçeli'nin üslubu, yadırganacak bir üslup değil, hep alışageldiğimiz bir üslup. Türkiye'de kim farklılık ifade ederse, kim farklı bir düşünce, farklı bir kimlik benimserse bu, Sayın Bahçeli'yi rahatsız ediyor. Sayın Bahçeli ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki tek bir düşünce, tek bir kimlik, tek bir yaklaşım biçimi ülkeye egemen olsun."

"LÜTFEN HERKES DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETSİN"

Mesleği hekimlik olan Sare Davutoğlu ise depremzedelerin sağlık sorunlarına rikkat çekerek şunları söyledi:

"Her biri, bizi birer kolonya ve şekerle karşıladılar. Gerçekten çok mutlu oldum ama kronik hastalar var. Şeker hastası olan bir hanımefendi, insülinini kullanamıyordu, çünkü konteynerinde henüz buzdolabı yoktu ve gece boyunca, oldukça uzak olan lavaboları kullanmaya zorlukla gidebiliyordu. Bunları dikkate alarak hepimizin yapabileceği şeyler var. Her birimizin şehirlerinde de depremzedeler var. Lütfen herkes depremzedeleri ziyaret etsin. Tokatlı bir hastamızdan duydum, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bile bin 500 depremzede varmış. Bu bayram, akrabalarımızdan önce depremzedelerimizle bayramlaşalım."