Gelecek Partisi 2. Olağan Kongresi Basına Kapalı Gerçekleştirildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İkinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi, 2. Olağan Kongresi'ni bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yaptı. Gelecek Partisi, Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 askerin şehit olması nedeniyle, kongreyi "basına kapalı" olarak gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kongreye ilişkin olarak bu akşam X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun."