DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mehmet Lütfü Yapar'ın cenazesi ikindi vakti Fatih Camii'ne getirildi. Ahmet Davutoğlu ve Yapar'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yapar'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇOK YAKIN HUKUKUMUZ VARDI, ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN"Aile yakını olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de helal rızık ile el emeği ile ciddi bir sanayi teşekkülü kurmuş, çok muhterem bir büyüğümüzdü. Çok yakın bir hukukumuz vardı, ahlak abidesiydi. İş hayatında da çok derin izler bırakmış ve herkesin çok saygı duyduğu bir isimdi. Vefatından kısa süre önce bile tebessümle hepimize ahlak dersi verirdi. Allah mekanını cennet eylesin. Oğlu Ali Rıza Bey yakın dostumuzdur, dünürümüzdür" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel