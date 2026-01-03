Haberler

Davutoğlu'ndan Trump'ın Venezuela Açıklamasına Tepki: "Yeni Sömürgeci Kibir"

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’un Venezuela ile ilgili açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt vererek, bu sözleri 'yeni-sömürgeci kibir' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela saldırısı sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump ve Rubio'nun konuşmaları tek bir şekilde tanımlanabilir: Yeni-sömürgeci kibir" ifadesini kullandı.

