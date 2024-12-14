Davutoğlu'ndan Suriye Politikası Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın, Suriye'de takip ettiği politika doğrudur ve bu politika ilmik ilmik işlenerek Türkiye'nin güneyinde Türkiye ile dost bir Suriye kurulmasına öncülük etmelidir." dedi.

Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Binası'nda düzenlenen Gelecek Partisinin 5. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmasında, 5. yıl sloganını "Güçlü Türkiye" olarak belirlediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın önemine değinen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün siyasetin uç noktalarının birbirini anlama çabası değerlidir. Yeter ki herkes söylem ile eylem arasında tutarlı bir çizgi içinde siyaset geliştirebilsin. Bütün bu konularda Gelecek Partisinin ilkesi ve tutumu açıktır. Millet mayamızı karacak, millet çadırımızın orta direğini güçlendirecek her açıklamayı her girişimi destekleyeceğiz. Yine Mevlana'nın deyişiyle 'dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım' diyerek geçmişte neler denmiş olduğuna, kimin bize ne demiş olduğuna bakmaksızın, bugün neler dendiğine gelecekte neler deneceğine bakacağız."

Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Davutoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın, Suriye'de takip ettiği politika doğrudur ve bu politika ilmik ilmik işlenerek Türkiye'nin güneyinde Türkiye ile dost bir Suriye kurulmasına öncülük etmelidir." diye konuştu.

Etkinlikte Seymen gösterisi düzenlenirken, partinin 5 yıllık çalışmalarının anlatıldığı video da salondakilere izlettirildi. Program sonunda Davutoğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.