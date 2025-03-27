Davutoğlu'ndan Rümeysa Öztürk İçin ABD'ye Tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "İnsanlık onuru savunucusu kızımız Rumeysa Öztürk için Dışişleri Bakanlığımızı yürüttükleri girişimleri en üst düzeyde artırmaya davet ediyorum. Başka ülkelere insan hakları dersi vermeye kalkan ABD yetkililerinin bu çağ dışı tavrını en sert şekilde kınıyor; bütün siyasileri, aydınları ve sivil toplum kuruluşlarını 'Rumeysa'ya Özgürlük' için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren bir yazı yüzünden gözaltına alınmasını kınadığını söyledi. Davutoğlu, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'nde son derece başarılı bir doktora çalışması yapmakta olan Şehir Üniversitesi mezunlarından Rumeysa Öztürk, salı gecesi arkadaşlarıyla Ramazan orucunu açmak için dışarı çıktığında Gazze soykırımı konusunda attığı sosyal medya mesajları dolayısıyla İç Güvenlik Bakanlığı ajanları tarafından gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar nerede ve hangi şartlarda tutulduğu bilinmeyen insanlık onuru savunucusu kızımız Rumeysa Öztürk için Dışişleri Bakanlığımızı yürüttükleri girişimleri en üst düzeyde artırmaya davet ediyorum. Başka ülkelere insan hakları dersi vermeye kalkan ABD yetkililerinin bu çağdışı tavrını en sert şekilde kınıyor; bütün siyasileri, aydınları ve sivil toplum kuruluşlarını 'Rumeysa'ya Özgürlük' için harekete geçmeye çağırıyorum."