Davutoğlu'ndan Rubio'ya Sert Tepki: 'Küstahlığınızla Insanlık Vicdanından Kopuyorsunuz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye ile ilgili sözlerine sert bir dille yanıt vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gereken cevabı vermesini beklediğini ifade etti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya, "Küstahlığınızla her gün insanlık vicdanınızdan kopuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı kimseden randevu dilenmez, Gazze konusunda da Trump'ın dediğini değil tarihi sorumluluğun gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu küstaha Washington'da Trump'ın önünde hak ettiği cevabı vermesini bekliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, "Türkiye dahil herkes Gazze'ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray'a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. 'Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz' diyorlar" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Küstahlığınızla her gün insanlık vicdanınızdan kopuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı kimseden randevu dilenmez, Gazze konusunda da Trump'ın dediğini değil tarihi sorumluluğun gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanından bu küstaha Washington'da Trump'ın önünde hak ettiği cevabı vermesini bekliyoruz."

