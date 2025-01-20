Davutoğlu'ndan Özdağ'a Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir!" tepkisinde bulundu.