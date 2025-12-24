Haberler

Davutoğlu'ndan Libya Heyetinin Uçak Kazasına İlişkin Açıklama: Tüm Yönleriyle İncelenmeli

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı taşıyan jetin düşmesiyle ilgili olayın şeffaf bir şekilde araştırılmasını istedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı taşıyan özel jetin Haymana yakınlarında düşmesine ilişkin olayın şeffaf şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablusgarp'a gitmek üzere havalanan ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sayın Alfitory Jribil'in de bulunduğu heyeti taşıyan özel jetle irtibatın kesilmesinin ardından, uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesi tüm Türkiye'de derin bir üzüntüye yol açmıştır.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; dost ve kardeş ülke Libya halkına başsağlığı diliyorum. Bu kazanın zamanlaması ve heyetin mahiyeti dikkate alındığında, kamuoyunu tedirgin eden hususlar göz önünde bulundurularak olayın tüm yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve yürütülecek tahkikatın sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması büyük önem taşımaktadır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
