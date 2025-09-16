Davutoğlu'ndan Kınama ve Eleştiri: 'Mesaj Açık'

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak liderler zirvesinden çıkan bildiride sadece üç unsur var: 'Kınama, başka ülkelere çağrı ve bazı üye ülkelere övgü'. Aynı saatlerde ise İsrail Gazze'de topyekun saldırı başlattı. Mesaj açık: Siz kınamaya devam edin, biz de yok etmeye! Yazıklar olsun" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da dün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınayan bir bildiri yayımladı. Bildiriyi yetersiz bulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak liderler zirvesinden çıkan bildiride sadece üç unsur var: 'Kınama, başka ülkelere çağrı ve bazı üye ülkelere övgü'. Aynı saatlerde ise İsrail Gazze'de topyekun saldırı başlattı. Mesaj açık: Siz kınamaya devam edin, biz de yok etmeye! Yazıklar olsun!"