Davutoğlu'ndan İsrail Saldırılarında Yaşamını Yitiren Beş İhh Görevlisi İçin Başsağlığı Mesajı

Davutoğlu'ndan İsrail Saldırılarında Yaşamını Yitiren Beş İhh Görevlisi İçin Başsağlığı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Gazze'ye yardım götürdükleri sırada düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitiren beş İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi için başsağlığı mesajı paylaştı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Gazze'ye yardım götürdükleri sırada düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitiren beş İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Davutoğlu, saldırı sonucu hayatını kaybeden beş yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de, sadece yaşatmak için orada bulunan beş yardım çalışanı daha İsrail tarafından katledildi… İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Dünya Gıda Programı (WFP) çatısı altında; bir çocuğun açlığını gidermek, bir annenin çaresizliğine merhem olmak için görev yapan Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid artık aramızda değil. Bu beş güzel insan, tarihin utanç sayfalarına değil; insanlığın vicdanına kazındı. Onları unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve İHH camiasına sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.