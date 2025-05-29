Davutoğlu'ndan İsrail Saldırılarında Yaşamını Yitiren Beş İhh Görevlisi İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Gazze'ye yardım götürdükleri sırada düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitiren beş İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Davutoğlu, saldırı sonucu hayatını kaybeden beş yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de, sadece yaşatmak için orada bulunan beş yardım çalışanı daha İsrail tarafından katledildi… İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Dünya Gıda Programı (WFP) çatısı altında; bir çocuğun açlığını gidermek, bir annenin çaresizliğine merhem olmak için görev yapan Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid artık aramızda değil. Bu beş güzel insan, tarihin utanç sayfalarına değil; insanlığın vicdanına kazındı. Onları unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve İHH camiasına sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum."