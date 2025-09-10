Davutoğlu'ndan İsrail'e Tepki: 'Gün Eylem Planı Uygulama Günü'

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ankara neden İsrail'e hak ettiği cevabı veremiyor? Gün Ankara'nın rahat salonlarında İsrail karşıtı hamasi nutuklar atma, içi boş dünya liderliği iddialarında bulunma günü değil, adım adım uygulanacak stratejik bir eylem planını devreye sokma günüdür" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamaya, "Ankara neden İsrail'e hak ettiği cevabı veremiyor? Artık bu soykırımcı terör devletine dur deme vakti gelmedi mi?" sorularıyla başladı.

İsrail'in sabaha karşı Sumud filosunun ikinci büyük gemisine de saldırı düzenlediğini ifade eden Davutoğlu, "bunun, son 24 saat içinde İsrail'in doğrudan Türkiye'yi de ilgilendiren dördüncü saldırısı olduğunu" kaydetti.

Davutoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"İçlerinde Türk milletvekillerinin ve sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu Sumud Filosunun yola çıkmak için bekleyen öncü gemisine yapılan saldırı; Suriye'nin stratejik merkezlerinden Şam'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Humus'a hava saldırısı; Türkiye'nin de askeri üssünün bulunduğu en yakın müttefiki Katar'a hava saldırısı ve nihayet filonun ikinci büyük gemisine bu sabaha karşı yapılan saldırı...

"Bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağını kimse söyleyemez"

Bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağını kimse söyleyemez. Nitekim bazı küstah İsrailli yetkililer, bu hususu açıkça dile getirmekten çekinmiyorlar.

Dışişleri Bakanlığının Katar saldırısı ile ilgili rutin açıklaması; Cumhurbaşkanının ve Meclis Başkanının sosyal medya üzerinden yaptıkları sıradan kınamalar dışında, neden doğrudan sözlü olarak kamuoyuna hitap eden ve dosta güven düşmana korku salan netlikte bir açıklama yapılamıyor?

Biz dün akşam kapsamlı bir eylem planı teklifinde bulunduk. Beştepe'den ve ilgili kurumlardan çıt yok. Bu eylem planı yanlışsa yanlış deyin, doğruysa bu adımların da içinde olduğu kararlı bir siyaset sergileyin. Bu nasıl bir duyarsızlık, bu nasıl bir aymazlıktır? Kendinize gelin. Yarın bu filo yoldayken saldırı olup milletvekillerimize ve vatandaşlarımıza zarar gelirse, kendinizi çok daha büyük bir krizin içinde bulabilirsiniz.

Başta Cumhurbaşkanının Trump'ı doğrudan arayarak uyarması olmak üzere her düzeyde girişimde bulunun. İçerdeki siyasi mühendislik çabalarından kafanızı kaldırın ve muhtemel kriz senaryoları ile ilgili şimdiden gerekli planlamaları yapın. Devlet tedbir demektir.

Gün Ankara'nın rahat salonlarında İsrail karşıtı hamasi nutuklar atma, içi boş dünya liderliği iddialarında bulunma günü değil, adım adım uygulanacak stratejik bir eylem planını devreye sokma günüdür."