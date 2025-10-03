Davutoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki: Türk Vatandaşlarının Serbest Bırakılması İçin Somut Adımlar Atılmalı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması için hükümeti somut adımlar atmaya davet etti.

Davutoğlu, Sumud Filosu'yla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, İsrail'in bu eyleminin yalnızca vatandaşlara değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına da saldırı niteliği taşıdığını belirterek, hükümete somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu'yla Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan vatandaşlarımızın barbar İsrail devleti tarafından esir alınmasının üzerinden 40 saat geçti. Soykırımcı İsrail devleti vatandaşlarımızı tahkir ederken aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de kendi vatandaşlarının hayatını ve onurunu koruyamayan bir ülke gibi göstermek suretiyle istiskal ediyor. Yahudilerin Yom Kippur bayramı ve Şabat günü olması, aldıkları vatandaşlarımızın bırakılmamasının gerekçesi olamaz! İsrailliler bayram ederken Gazze'nin kan ağlamasına, esir vatandaşlarımızın işkence görmesine tahammül edilemez. İsrail'e ve onu bu eylemlerde cesaretlendiren ABD'ye somut müeyyideler uygulama vakti çoktan gelmiştir."

Davutoğlu, vatandaşların alıkonulmasının 48 saati doldurmasına kadar (bu gece 22.00) süre tanınması gerektiğini kaydederek, şu adımların atılması çağrısında bulundu:

"1. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı esir alan soykırımcı İsrail'in bütün diplomatları ivedilikle sınır dışı edilmelidir.

2. Bu korsanlıktan sonra Trump'ın planına verilen desteğin geri çekildiği açıklanmalıdır.

3. Mavi Marmara saldırısında olduğu gibi, filoda vatandaşı bulunan ülkelerle birlikte BMGK'nin acilen toplantıya çağrılması sağlanmalıdır.

4. Bu saldırının, soykırım ve apartheid uygulamalarının devamına bir delil olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'na yeni bir hukuki veri olarak sunulmalıdır.

5. Netanyahu ve çetesi ile ilgili olarak, 'vatandaşlarımıza saldıran' terör örgütü liderleri sıfatıyla haklarında tutuklama kararı çıkarılmalıdır.

6. TBMM tarafından alınacak İsrail ile tazminat anlaşmasının iptali kararı hemen uygulamaya sokulması ve kamu davalarının yeniden başlatılması gerekmektedir.

7. İtalya'dan yola çıkmış olan 'Vicdan Gemisi'nin aynı durumu yaşamaması için gerekli tüm koruma tedbirlerinin alınması hususunda ilgili ulusal ve uluslararası otoritelerle koordinasyon sağlanmalıdır."