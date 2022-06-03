Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. - Haberler

Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri nedeniyle AKP iktidarına tepki göstererek, “Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek” eleştirisinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri nedeniyle AKP iktidarına tepki göstererek, "Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek" eleştirisinde bulundu. Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artıyor, TÜİK bizimle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek." ANKA / Güncel Türkiye İstatistik Kurumu Ahmet Davutoğlu Güncel Haberler

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