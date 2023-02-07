Davutoğlu'ndan 'depremzede köylülere havadan gıda ikmali' önerisi Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı kırsal bölgelere havadan gıda ikmali yapılmasını önerdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı kırsal bölgelere havadan gıda ikmali yapılmasını önerdi.

Davutoğlu, partisinin genel merkez binasında oluşturulan Afet Kriz Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin yaptığı basın toplantısında sözlerine, "Böyle günlerde siyaset yapılmaz." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek desteğini ve taziyelerini ilettiğini belirten Davutoğlu, "Gün birlik günüdür ancak var olan realiteyi de görmek, o realiteden hareketle çözüm bulmak hepimizin görevi. Bu bakımdan alandan gelen çalışmaları değerlendirmek üzere partimizde 24 saat çalışan bir kriz merkezi oluşturduk." dedi.

Depremin sanayinin geliştiği bir bölgeyi etkilediğine işaret eden Davutoğlu, "Bütün iş makineleri, jeneratörler, bütün kırıcılar, kaldırıcılar seferber edilmeli. Kamunun ve özel sektörün hiçbir iş makinesi şu anda atıl durmamalı." dedi.

Davutoğlu, depremden etkilenen bölgedeki kırsal kesimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Buralara ulaşmak kara yoluyla mümkün değilse önce dronlarla havadan durum tespiti yapılmalı. Helikopterlerle gerekirse noktasal kurtarma timleri kırsal bölgelere, köylere indirilmeli." diye konuştu.

Bölgede sahra hastanelerinin kurulması, İskenderun ve Mersin arasında sürekli bir taşıma işleminin yapılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, enkazdan çıkarılanların hastanelere ulaşımı konusunda koruyucu tedbirler alınmasının ve cenazelerin süratle defninin sağlanmasının önemine işaret etti.

Sivil toplum örgütleriyle daha yakın işbirliği önerisi

Davutoğlu, bölge insanının gıda konusunda da ihtiyaçlarının bulunduğunu, özellikle de su ve ekmek ihtiyacının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

AFAD'ın koordinesinde sivil toplum örgütleriyle daha yakın işbirliği yapılmasını, Türk Kızılayın daha etkin olmasını, soğuğa dayanıklı çadırların kurulmasını öneren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsal kesimde hava ulaşımı kullanılarak, helikopterlerle gıda takviyesinin köylere yapılması lazım. Dron teknolojisindeki başarımız dolayısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Önce dronlar gönderilsin, durum tespit edilsin, arkasından helikopterlerle sürekli bir gıda ikmali yapılarak köylerdeki bu ihtiyaçlar giderilsin."