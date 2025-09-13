Davutoğlu'ndan A Milli Takıma Tebrik

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Almanya'yı da geçip o kupayı bu güzel ülkeye kazandıracağınıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Teşekkürler 12 Dev Adam.EuroBasket2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mükemmel bir skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Almanya'yı da geçip o kupayı bu güzel ülkeye kazandıracağınıza inancımız tam."