Haberler

Davutoğlu'ndan A Milli Takıma Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek finale yükselmelerinden dolayı mutluluğunu belirtti.

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Almanya'yı da geçip o kupayı bu güzel ülkeye kazandıracağınıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen  A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Teşekkürler 12 Dev Adam.EuroBasket2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mükemmel bir skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Almanya'yı da geçip o kupayı bu güzel ülkeye kazandıracağınıza inancımız tam."

Kaynak: ANKA / Güncel
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum

Eşini boğarak öldüren şahsın söyledikleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.