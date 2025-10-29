Haberler

Davutoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya üzerinden kutlama mesajı paylaştı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanları andı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Milli Mücadeleyi Cumhuriyet'le taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Kapıkule'de emekli polis tırda ölü bulundu

Emekli özel harekatçı, tırda ölü bulundu
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.