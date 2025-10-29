Davutoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Milli Mücadeleyi Cumhuriyet'le taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.