DAVUTOĞLU: MÜLTECİLERİ UYGUN ŞARTLARI OLUŞTURMADAN 'GÖNDERECEĞİZ' DEMEK, GERÇEKÇİ OLMAZ

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'mültecileri göndereceğiz' demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir ama gerçekçi olmaz. Önce Suriye'ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur" dedi.

İzmit'te bir kafede basın toplantısı düzenleyen Ahmet Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusuna değindi. Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda aldığı kararlar olduğunu belirterek, "Mülteciler konusunda, genel göç bağlamında bütün dünyada sorunlar var. Türkiye'de de var. Takip edilmesi gereken yol açıktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015'te aldığı karara göre, Suriye'de tarafların hepsinin katıldığı bir geçiş hükümeti kurulmak durumunda. Bu geçiş hükümetinde muhalefet de olacak, rejim de olacak. Bu karar 7 yıldır uygulanmıyor. Yapılması gereken şu; Türkiye Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunup, bu kararın uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.

'SURİYE REJİMİ FİİLEN SINIRLARINI KONTROL EDEMİYOR'

Suriye'de barış tesis edilmeden mültecilerin geri dönmesi için uygun ortam olmayacağını ifade eden Davutoğlu, "Suriye'de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup, muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'Mültecileri göndereceğiz' demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir, ama gerçekçi olmaz. Birleşmiş Milletler teminatı olmadan Suriye'ye göndereceğiniz her mülteci, karşı tarafa geçtiğinde yine İdlib'de, Cerablus'ta, Tel Abyad'da Türk askerinin olduğu yere geçecek ya da Amerika'nın kontrolündeki YPG güçlerinin olduğu tarafa gidecek. Yani Suriye rejimi fiilen sınırlarını kontrol edemiyor. Önce Suriye'ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur" dedi.

Davutoğlu, basın toplantısından sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti, ardından bölgedeki esnafla bir araya geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel