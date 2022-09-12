Davutoğlu: Millet İradesinin Üstünde Hiçbir Güç Yoktur ve Olmayacaktır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “12 Eylül'ün yıl dönümünde, darbeleri ve demokrasiyi sekteye uğratmayı amaçlayan her türlü girişimi lanetliyorum. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "12 Eylül'ün yıl dönümünde, darbeleri ve demokrasiyi sekteye uğratmayı amaçlayan her türlü girişimi lanetliyorum. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümü nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"12 Eylül'ün yıl dönümünde, darbeleri ve demokrasiyi sekteye uğratmayı amaçlayan her türlü girişimi lanetliyorum. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır."