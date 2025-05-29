Davutoğlu, Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. İki lider arasındaki görüşmeye heyetler de eşlik etti.