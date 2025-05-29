Davutoğlu, Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti

Davutoğlu, Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Ziyarette her iki liderin heyetleri de bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. İki lider arasındaki görüşmeye heyetler de eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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