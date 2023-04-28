DAVUTOĞLU İLK DEFA KENDİSİNE BÖYLE HİTAP EDECEĞİM, DÜŞÜK PROFİLLİ BAŞBAKAN

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım'ı eleştirerek, Bu ülkede benden sonra başbakanlık yapan, düşük profilli başbakan. İlk defa kendisine böyle hitap edeceğim. Geçen gün diyor ki; 14 Mayıs'ta memleketi, yabancı istila tehlikesinden koruyacağız.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım'ı eleştirerek, Bu ülkede benden sonra başbakanlık yapan, düşük profilli başbakan. İlk defa kendisine böyle hitap edeceğim. Geçen gün diyor ki; 14 Mayıs'ta memleketi, yabancı istila tehlikesinden koruyacağız. Bu iktidara destek vermeyen Ereğlililer, siz yabancı istilacısı mısınız dedi.

Konya'da seçim çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret edip, Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda 'Ereğli Buluşması' adlı programa katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, Dün Antalya'ya uçak indikten sonra Antalya'dan Alanya'ya geldim. İki yol beni çok etkiler; bir Konya Ovası'ndan Toroslar'a çıkmak, bir de Alanya'dan, Akdeniz'den Toroslar'a çıkmak. Akdeniz ile İç Anadolu'nun arasında o kadar güzel bir ahenkle, o kadar köklü bir tarihe sahip, bir insan toplumu yaşar ki; bunlar, bu vatana sahip çıktıkça kimse bu vatana zarar veremez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şöyle bir sözle bunu ifade eder; eğer memleket sıkıntıdaysa, büyük zorluklar varsa, dardaysa inin Toros Dağları'na, Yörük obalarına bakın, Yörük obalarının dumanı tütüyorsa, memleket emniyette demektir. Memleket söz konusu olduğunda kendi çıkarlarını unutanlarız. Vatan dendiğinde yüreği titreyenleriz. Kardeşlik dendiğinde; Hazreti Mevlana'nın dili ile 'Sevgi tohumları ekmeye geldik' diyenleriz. Bizde kimse düşmanlık aramasın, kin aramasın, nefret aramasın dedi.

'KARANLIKLARI DAĞITMAK ÜZERE GELİYORUZ'

Davutoğlu, ülke üzerinde kara bulutların dolaştığını belirterek, "Uzun zamandır memleketimizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 14 Mayıs'ta bu karanlıkları dağıtmak üzere geliyoruz. Karabulut nedir biliyor musunuz Birer birer sayayım size; bir ülkenin üzerinde dolaşabilecek en büyük bir kara bulut, idare edenlerin milleti bölmesidir. İdare ettikleri toplumları bölmesidir, parçalamasıdır. En büyük kara bulut; kendi şahsi çıkarları için 'biz' ve 'onlar' diyerek kutuplaştırmalarıdır diye konuştu.

'SİZ YABANCI İSTİLACISI MISINIZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım'ı eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi Bu ülkede benden sonra başbakanlık yapan, düşük profilli başbakan. İlk defa kendisine böyle hitap edeceğim. Çünkü bana yaptıklarını affedebilirim ama millete yaptıklarını asla affedemem, asla affetmeyeceğim. Geçen gün diyor ki; 14 Mayıs'ta memleketi, yabancı istila tehlikesinden koruyacağız. ya Allah aşkına değerli Ereğlililer, sizin sesinizi yükseltme vaktiniz. Bu iktidara destek vermeyen Ereğlililer, siz yabancı istilacısı mısınız En gür sesle haykırıyoruz. Bu vatan bizimdir ve bu vatan üzerindeki hakkımızı kimse tartışamaz. Bize kimse yabancı muamelesi yapamaz.

'DİN SİZİN TEKELİNİZDE Mİ'

Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti Bir başka densiz çıkmış. Cumhur İttifakı'na sonradan katılan bir densiz diyor ki; memleketi küffara bırakmayacağız. Sen kimsin Din sizin tekelinizde mi Sen mi biliyorsun kimin Allah'a inanıp, kimin Allah'a inanmadığını Sen biliyorsun kimin mümin, kimin küffar olduğunu Bu topraklarda yaşayan 85 milyonun hepsi, inanan müminlerdir. Kimseye küffar demeyiz. Ama şu bilinsin, bize böyle hitap edenler, önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'aptal olma' diye mektup yazan yabancılara niye ses çıkarmadıklarının hesabını versin. (DHA)