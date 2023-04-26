DAVUTOĞLU: İKTİDAR KUTUPLAŞTIRMAK İSTEDİ, BİZ BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Millet İttifakı olarak çok farklı siyasi görüşlerden, geleneklerden, anlayışlardan gelen genel başkanlar, kadrolar, teşkilatlar olarak Türkiye'de yeni bir anlayışı, yeni bir siyasi zihniyet hayata geçirdik. İktidar kutuplaştırmak istedi, biz birleştirmek istiyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmit ve Gebze'de bir dizi programa katılarak, kent esnafını ziyaret etti. İzmit'teki ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Gebze'ye geçen Davutoğlu, burada bir kafede bir süre istirahat etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Davutoğlu, "Tabii ki siyasi rekabet olur ama sağlık söz konusu olduğunda bu rekabet unutulur. Ben Sayın Cumhurbaşkanına acil şifalar diliyorum. Ailesi ve kendisine sağlıklı yıllar diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyorlardır" ifadelerini kullandı. Daha sonra Eskihisar sahilindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Davutoğlu, burada katılımcılara hitap etti.

'14 MAYIS DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ BUGÜNDEN HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH'

Millet İttifakı'nın çok farklı siyasi görüşlerden ve geleneklerden oluştuğunu belirten Davutoğlu, "14 Mayıs'ta inşallah, otoriter parti devlet özdeşliğine dayanan bir sisteme son verilip, demokrasinin bayramının yapılması gibi, şimdi de başka bir parti devlet anlayışına son vererek, inşallah bir demokrasi şölenini hep beraber gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs demokrasi bayramımız bugünden hayırlı olsun inşallah. Biz Millet İttifakı olarak çok farklı siyasi görüşlerden, geleneklerden, anlayışlardan gelen genel başkanlar, kadrolar, teşkilatlar olarak Türkiye'de yeni bir anlayışı, yeni bir siyasi zihniyet hayata geçirdik. İktidar kutuplaştırmak istedi, biz birleştirmek istiyoruz. İktidar, kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmek çabasında, biz kim olursa olsun benim üstadım, mihrim Hazreti Mevlana'nın deyişi gibi 'Gel' diyoruz. Onlar hekimlere dahi, gençlere dahi git diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese 'Gel' diyoruz. Ne olursan ol, gel. Yine gel, tekrar gel. 'Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir' der Hazreti Mevlana. Biz de 'Bizim ülkemiz umutsuzlar diyarı değildir. Umudu büyütmek için omuzumuzu vererek geldik' diyoruz. Geçmişte ihtilaf yaşamış olsanız da gelin" diye konuştu. (DHA)