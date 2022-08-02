Davutoğlu: "İddialarda En Ufak Doğruluk Payı Ortaya Konursa KPSS Sınavı İptal Edilmelidir" - Haberler

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Davutoğlu: "İddialarda En Ufak Doğruluk Payı Ortaya Konursa KPSS Sınavı İptal Edilmelidir"

Davutoğlu: 'İddialarda En Ufak Doğruluk Payı Ortaya Konursa KPSS Sınavı İptal Edilmelidir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir” açıklamasını yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kpss sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı yönündeki iddiaları, sosyal medya paylaşımında değerlendirdi. Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"İNSANLARIN UMUTLARIYLA OYNAMAYA UTANMADINIZ MI?"

"İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir."

ANKA / Güncel

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi KPSS Güncel Haberler

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