Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siyaset her yerde yapılabilir ama asla camiye ve kışlaya sokulmamalı ilkesi, hepimizin benimsediği ilke. Orada 'Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış' dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siyaset her yerde yapılabilir ama asla camiye ve kışlaya sokulmamalı ilkesi, hepimizin benimsediği ilke. Orada 'Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış' dedi. Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz var mı? Ortak Politikalar metnimiz var. Orada var mı, yok" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il binasını ziyaret etti. Burada Davutoğlu'na CHP listesinden Gelecek Partisi kontenjanından Antalya milletvekili adayı olan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

Davutoğlu, buradaki konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Böcek, Davutoğlu'na Antalya'ya özgü Döşemealtı halısı ve Antalya'nın çiziminin yer aldığı plaket hediye etti. Davutoğlu, belediye girişinde bulunan anı defterini imzaladı.