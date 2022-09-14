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Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır

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Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK’ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV’ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK’ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV'ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK'ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır" dedi.

Ahmet Davutoğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalara sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV'ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK'ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Güncel Haberler

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