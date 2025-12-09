Ahmet Davutoğlu: İstanbul Erkek Lisesi'nde Son Dönemde Yaşananlar, Acı Bir Tabloyu Yeniden Gündeme Getirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşananlara ilişkin olarak, "İstanbul Erkek Lisesi'nde son dönemde yaşananlar, acı bir tabloyu yeniden gündeme getirdi. Taciz, şiddet ve çeteleşme gençliğimizi kuşatmış durumda. Bu durum karşısında ihlali olan her kim var ise derhal gereği yapılmalıdır. Ama bilinmeli ki mesele sadece İstanbul Erkek Lisesi ile sınırlı değil: Taşrada başka türlü, büyükşehirlerde başka yöntemlerle aynı karanlık kültür neredeyse tüm okullarımıza yayılmış durumda" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mezunu olmaktan onur duyduğum İstanbul Erkek Lisesi'nde son dönemde yaşananlar, acı bir tabloyu yeniden gündeme getirdi: Taciz, şiddet ve çeteleşme gençliğimizi kuşatmış durumda. Bu durum karşısında ihlali olan her kim var ise derhal gereği yapılmalıdır. Ama bilinmeli ki mesele sadece İstanbul Erkek Lisesi ile sınırlı değil: Taşrada başka türlü, büyükşehirlerde başka yöntemlerle aynı karanlık kültür neredeyse tüm okullarımıza yayılmış durumda. Madde kullanımı, bahis skandalı, taciz ve şiddet haberleri... Gençlerimiz bir çürümeyle karşı karşıya. "Devletin bekası" diyen iktidara açık çağrı: Gençliğini koruyamayan devlet, geleceğini koruyamaz. Okullarımızın birer eğitim ve bilim yuvası olduğu günleri birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.