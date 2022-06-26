Davutoğlu: Fırat'ı, Suyumuzu, Toprağımızı Siyanürle Zehirlediler; İktidar Seyrediyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde kullanılan yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin, "Fırat'ı, suyumuzu, toprağımızı siyanürle zehirlediler; iktidar seyrediyor. Suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkamayan iktidar, para cezası kestik demekle yetiniyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İliç'te Anagold firması tarafından işletilen altın madeninde yaşandığı öne sürülen çevre felaketine dikkat çekti. Fırat Nehri'nden bir fotoğraf paylaşan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat'ı, suyumuzu, toprağımızı siyanürle zehirlediler; iktidar seyrediyor. Suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkamayan iktidar, para cezası kestik demekle yetiniyor. Ey gafiller, bu vatanın bir karış toprağı sizin kıymet verdiğiniz dolarlardan kat be kat değerlidir."

NE OLMUŞTU

Anagold'un işlettiği İliç'teki altın madeninde kullanılan siyanürlü suyu taşıyan borunun 21 Haziran gecesi patladığı, gece meydana gelen patlamanın ancak sabah 05: 00 sıralarında fark edilerek vanaların kapatıldığı, ancak yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun önce madenin altındaki dereye, oradan da Fırat Nehri'ne karışarak İliç Barajı'na ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından Anagold Madencilik hakkında 'çevreyi kirlettiği' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Erzincan Valili ise bir açıklama yaparak '20 ton siyanürlü suyun Fırat Nehri'ne karıştığı' iddiasını yalanlamıştı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iddiaların ardından çevre denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurmuştu. Çevre kirliliğine neden olan madene üst sınırdan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası veren Bakanlık, savcılığı da suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA / Güncel