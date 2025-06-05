Davutoğlu: Enflasyon Bayramı Yük Haline Dönüştürdü

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen iktidar, ne yazık ki bayramları bile vatandaş için ağır bir yüke dönüştürdü. Kurban Bayramı yaklaşırken, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımız kurbanlık alamaz hale geldi. Oysa bu ibadet, hem dini hem de sosyal dayanışmanın en önemli göstergelerindendi." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Davutoğlu şunları kaydetti:

"'Bayramlar Paylaştıkça Güzeldir' Bayramlar; bereketli sofraların kurulduğu, büyüklerin küçükleri mahcup etmediği, küçüklerin de büyüklerinden aldıkları harçlıklarla mutlu olduğu zamanlardı. Biz bayramları böyle öğrendik, böyle yaşadık: paylaşarak, dayanışarak, sevgiyle… Ancak gelinen noktada bu güzel geleneklerimiz, yalnızca eski bayramlara dair anılarda ve düşlerde kalmaya başladı. "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen iktidar, ne yazık ki bayramları bile vatandaş için ağır bir yüke dönüştürdü. Kurban Bayramı yaklaşırken, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımız kurbanlık alamaz hale geldi. Oysa bu ibadet, hem dini hem de sosyal dayanışmanın en önemli göstergelerindendi. Bugün, birçok insan kurban ibadetini yerine getirememenin burukluğunu yaşıyor. Büyükler, küçüklere harçlık verememenin mahcubiyetiyle baş başa kalırken, bir misafire ikram edilecek bir tatlıyı, bir şekeri, hatta hoş bir sohbetin yanında sunulacak küçük bir ikramı dahi temin edemez duruma geldi.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, devlete güvenin zedelendiği bir ortamda, trafik denetimlerinin ceza kesmeye yönelik bir tahsilat sistemine dönüştürülmesi, vatandaşın huzurunu daha da kaçırıyor. Elbette uzun bayram tatillerinde karayollarında güvenliği sağlamak devletin asli görevlerindendir. Trafik kurallarına uymayanlara ceza uygulanmalıdır. Ancak bu uygulamalar, vatandaşın can güvenliğini sağlamak yerine adeta onun cebine tuzak kurmaya dönüşmemelidir. Hız limitleriyle oynanması, 30 km'de bir radar uygulamasının yapılacağının bildirilmesi, radarların tabelaların arkasına gizlenmesi, 100-110 km hız sınırı olması gereken bölünmüş yollarda hala 90 km yazması, hatta bir anda 50 km'ye düşen hız limitleri gibi uygulamalar vatandaşta devletine karşı güven kaybını derinleştirmektedir. Oysa bayram, insanlar için huzur, birlik ve dayanışma zamanıdır. Devlet, vatandaşının hem manevi hem maddi huzurunu sağlamaktan sorumludur. Bayramları bayram yapan değerleri unutmadan, vatandaşın refahını ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur!"