Davutoğlu: Camilerimizi ve Şehirlerimizi Siyasi Tartışma Konusu Yapmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın. Bizi yıldırmak istiyor olabilirsiniz. Bizi tanırsınız. Biz 28 Şubat’tan yılmamışız, 15 Temmuz’dan yılmamışız, biz baskılardan yılmamışız. Bundan sonra her gittiğim ilin en büyük camisinde namaz kılmaya devam edeceğim” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında; "Ey iktidar sahipleri; camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlarla siyasi tartışma konusu yapmayın! Bizi asla yıldıramazsınız" açıklaması bir video paylaştı.

"EĞER BÖYLE BİR PROTESTO VARSA UTANMASI GEREKEN O PROTESTOYU DÜZENLEYENLERDİR"

Davutoğlu, 7 Ekim'de Amasya'nın ilçesi Suluova'da Cuma namazı çıkışında "bazı partizanların provokasyonlarına uğradığını" söyledi. Davutoğlu, "Camiye gelmeyenlerle neden iş birliği yapıyorsunuz" sorusunun kendisine sorulduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Camiler bizleri birleştiren Allah'ın evleridir. Oraya giren her partiden kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Bana yapılan eleştiriyi kabul ederim ama vatandaşlarımız arasında 'cami' temelli bir ayrımı asla kabul etmem. Bu provokasyonlar karşısında Amasyalı kardeşlerim ve cami cemaati gerekli tepkiyi verdiler. Ancak basına yansıyan görüntülerden sanki benim camide protesto edildiğim gibi bir intibaa doğdu. Eğer böyle bir protesto varsa utanması gereken o protestoyu düzenleyenlerdir. Camileri siyaset arenasına çevirenlerdir. Şimdi soruyorum o provokatörlere: Dün gece rahat uyudunuz mu… Ben Amasyalı hemşerilerimi bütün bu üzücü olay dolayısı ile tenzih ederim. Onlar bize çok büyük misafirperverlik gösterdi" dedi.

"CAMİLERİMİZİ VE ŞEHİRLERİMİZİ PROVOKASYONLAR ÜZERİNDEN SİYASİ TARTIŞMA KONUSU YAPMAYIN"

Bugün İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine davetli olduğunu ancak etkinliğe katılmasına engel olunduğunu belirten Davutoğlu şunları söyledi:

"Erzurum Tanıtım Günleri dolayısı ile Erzurum derneklerinin daveti üzerine katılacağım bir etkinlik vardı. Katılmak üzere yola çıktığımda bir mesaj aldım. Erzurum dernekleri (Erzurum) Vali'sinden ve (Erzurum) Belediye başkanından gördükleri baskı üzerine arkadaşlarımızdan benim katılmamı ve bir müddet sonra tekrar gelebileceğimi ifade etti… Daha önce 'Başbakanım' diye hitap ettikleri bir devlet adamına 'Eğer o gelirse biz gelmeyiz' diyerek Erzurum derneklerine baskı uygulamaya çalıştılar. Buradan o veliye, belediye başkanına ve onların arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum: Bütün şehirlerimiz hepimizindir. Erzurum Kongresi nasıl milletimize aitse Erzurum da milletimize aittir. Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın. Bizi yıldırmak istiyor olabilirsiniz. Bizi tanırsınız. Biz 28 Şubat'tan yılmamışız, 15 Temmuz'dan yılmamışız, biz baskılardan yılmamışız. Hiçbir şeyden yılmayacağımızı bilirsiniz. Bundan sonra her gittiğim ilin en büyük camisinde namaz kılmaya devam edeceğim.

"BİZ BİRLEŞTİRECEĞİZ. KIZMAYACAĞIZ, ÖFKELENMEYECEĞİZ"

Bugünler geçer. Bu iktidar sahipleri tekellerine aldıkları güç ile şehirlerimizi, camilerimizi bölmeye kalkışabilir. Ama biz birleştireceğiz. Kızmayacağız, öfkelenmeyeceğiz. Güzel sözle hitap etmeye devam edeceğiz. Bu iki olaydan gerekli derslerin alınacağını ve benzer provokasyonlardan, benzer engellemelerin yapılmayacağını ümit ediyorum. Ama yapılmaya devam ederlerse bilsinler ki biz her camiye, her şehre gitmeye devam edecek, her vatandaşımızın gönlünde yerimizi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Erzurum Valisinin ve Erzurum Belediye Başkanının bu nezaketsiz tutumu karşısında Erzurum'un onurunu ve devlet adamı ahlakını onlara hatırlatan değerli İl Başkanımız İsa Mesih Şahin'e, Gelecek gönüllülerine, orada bulunan Erzurumlu hemşerilerimize ve konuşmasında Erzurumlular adına bizden özür dileyen çok değerli dostum Erzurum Milletvekilimiz Sayın Naci Cinisli'ye teşekkür ediyorum."