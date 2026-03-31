Haberler

Ahmet Davutoğlu, Eski İtalya Başbakanı Letta ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Avrupa liderleriyle Bükreş'te bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bükreş'te eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramapoulos ve eski Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzunca bir süre teşrik-i mesai yürüttüğümüz İtalya eski Başbakanı Sayın Enrico Letta, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Sayın Dimitris Avramopoulos ve Hollanda eski Dışişleri Bakanı Sayın Frans Timmermans ile Romanya'da 'Güneydoğu Avrupa'nın Bir Sonraki Büyük Atılımı' başlıklı panelde bir araya geldik" dedi.

Davutoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini, bölgemizde yaşanan çok boyutlu gelişmeleri ve şekillenmekte olan yeni dünya düzeninin dinamiklerini enine boyuna ele alarak kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ortak tarih, ortak medeniyet ve ortak gelecek perspektifiyle birbirine bağlı bu coğrafyada, diyalog ve iş birliğinin; akıl ve vizyonla birleştiği bir geleceği inşa etmenin her zamankinden daha hayati olduğunu bir kez daha gördük" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
Danimarka prensesi, askere alınıyor

Avrupa ülkesi bunu konuşuyor! Prenses, askere alınacak
Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat'ta gün ortasında kaçırıldı

Komşu ülkede, ABD'li gazeteci güpegündüz kaçırıldı