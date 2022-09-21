Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davutoğlu: Biz Bu Adaletsiz Düzene Son Vermeye Geliyoruz

Güncel Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali’nin deyişle ‘Devletin dini adalet olacak’. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından; "Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz" açıklaması ile bir video paylaştı. Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

"Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title