Davutoğlu: Biz Bu Adaletsiz Düzene Son Vermeye Geliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali’nin deyişle ‘Devletin dini adalet olacak’. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından; "Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz" açıklaması ile bir video paylaştı. Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

"Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz."