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Davutoğlu, Bahçeli ve Bakırhan ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Davutoğlu, Bahçeli ve Bakırhan ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde yeni süreç ve yol haritası üzerine istişareler yapıldı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, yeni sürecin geldiği nokta karşılıklı ele alınırken sürece dair istişarelerde bulunuldu. Konuşmanın devamında Sayın Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun sürece katkılarından ve yapıcı eleştirilere sahip yol haritalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Bahçeli görüşmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek; bundan sonraki süreçte neler yapılması ve sürecin nasıl işletilmesine dair istişarelerde bulundu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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