Davutoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve yönetimini ziyaret etti.

Partiden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sayın Gürsel Baran ve yönetimini ziyaret ederek ticari işletmelerimizin mevcut sorunları ile iç ve dış ticarete ilişkin verimli bir fikir alışverişinde bulundu." denildi.