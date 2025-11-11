Davutoğlu, Ankara Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Ankara Sanayi Odası'nı (ASO) ziyaret etti. Davutoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede sanayinin mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar ve derinleşen ekonomik sıkıntılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Partinin sanayi politikaları çerçevesinde çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, üretimde karşılaşılan yapısal sorunlar, maliyet baskısı ve işletmelerin sürdürülebilirliğine ilişkin başlıklar gündeme geldi. Görüşmenin karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlandığı bildirildi.