Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi" - Haberler

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Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi"

Davutoğlu: '54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “2015’te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015’te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2015'te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015'te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını 54 lira açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"2015'te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015'te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız."

ANKA / Güncel

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Güncel Haberler

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