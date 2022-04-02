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Davulcuların mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Güncel
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- Davulcuların mesaisi başladı Ramazan- ı Şerif'in ilk sahurunda davulcuları maniler ile vatandaşları uyandırıyor Rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu gece kalkıldı.

- Davulcuların mesaisi başladı

Ramazan- ı Şerif'in ilk sahurunda davulcuları maniler ile vatandaşları uyandırıyor

KIRKLARELİ - Rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcularda maniler ile vatandaşları uyandırdı.

On bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

Kırklareli'nde 20 senedir ramazanda davulculuğu yapan Levent Boyacı babasından yadigar kalan mesleği sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "20 senedir Kırklareli'nin Akalar Mahallesinde davul çalıyoruz. Babamızdan kalma yadigar. Babamız 40 sene çaldı. Bizde onun sayesinden bir parça ekmek yiyoruz" dedi.

Edirne'de de davulcular Ramazan mesaisine başladı.

Davulcular sokak sokak gezerek vatandaşları maniler eşliğinde sahura uyandırdı.

2015 yılından beri Edirne'de ramazan davulu çaldığını belirten davulcu Rüstem ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Davulcuların mesaisi başladı

Davulcuların mesaisi başladı

Davulcuların mesaisi başladı

Davulcuların mesaisi başladı

Davulcuların mesaisi başladı

Davulcuların mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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