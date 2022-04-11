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Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor Karabük'te Ramazan davulcusu Recai Demir (47), mahalle sakinlerini sahura davul zurna eşliğinde Mehter Marşı ile kaldırıyor.

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

KARABÜK - Karabük'te Ramazan davulcusu Recai Demir (47), mahalle sakinlerini sahura davul zurna eşliğinde Mehter Marşı ile kaldırıyor.

Kentte uzun yıllardır Ramazan davulcusu olarak vatandaşları manilerle sahura kaldıran Recai Demir, bu yıl oğlunun ve onun arkadaşının da yardımıyla davul-zurna eşliğinde Kartaltepe Mahallesi sakinlerini mehter marşı ile sahura kaldırıyor. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar Recai Demir'i ilgiyle izledi.

Recai Demir, çocukluğundan beri bu mesleği icra ettiğini belirterek, "Oğlumla birlikte bu işi yapıyoruz. Bizim gelenekselimiz olduğu için manilerle devam ediliyordu. Birde mehter yapalım, zurna katalım dedik. Hoşgörüyle karşılandı. Vatandaşlar devamlı olsun diyor ve teşekkür ediyor. Her akşam olmuyor tabii bazen boşluk veriyoruz. Mehter yapmaya başlayınca vatandaşlarla güzel diyaloglar oldu, alkışlar falan başladı. Böyle olunca devam ettirelim dedik. Aralara zurna ile ilahi katmaya başladık" dedi.

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

Mahalleli sahura mehter marşı eşliğinde kalkıyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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