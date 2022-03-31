David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu - Haberler

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David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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David ve Victoria Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra'daki malikanesi soyuldu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra'daki malikanesi soyuldu.

Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.

Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi.

Metropolitan polis sözcüsü, 1 Mart'ta bölgede bir hırsızlık ihbarına yanıt verildiğini doğruladı.

Soyulan evin sahiplerinin, bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulunduğu, olayla bağlantılı tutuklanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

Çalıntı eşyalar arasında "binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların" bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ünlü çiftin, olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Victoria Beckham, David Beckham, 28 Şubat, Londra, Güncel, Haberler

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