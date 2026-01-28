Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşmasında ses ve görüntü kaydı alınmasına soruşturma

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması sırasında ses ve görüntü kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılmasına soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.