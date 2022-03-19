Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yaşayan ve akciğer kanseri olan E.K., SGK tarafından ilaç masrafları ödenmediği için İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, yaklaşık 37 bin lira olan ilaç bedelini SGK'nın karşılamasını talep etti. Mahkeme, K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında, ilacı, dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

İzmir'de yaşayan K.E., 6 ay önce dördüncü evre akciğer kanserine yakalandı. K.E., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görmeye başladı. İlacını almak için eczaneye giden K.E., reçete bedelinin SGK tarafından karşılanmadığını ve ilacın vergiler dahil tek dozunun 18 bin 498 TL olduğunu öğrendi. Her seansta iki doz alması gereken ilacın parasını karşılamaya maddi imkanı yetmeyen K.E., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, tedbir kararı alınmasını ve ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, geçen 14 Mart'ta verdiği tedbir kararında K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında söz konusu ilacı dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.