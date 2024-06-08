Üye Girişi
Haberler

DAVA, Avrupa Parlamentosu'nda Filistin dramını dile getirmek istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da DAVA adlı siyasi oluşumunun Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Fatih Zingal, seçilmeleri halinde Filistin'de ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını AP'de dile getirmek istediklerini söyledi.

Almanya'da DAVA adlı siyasi oluşumunun Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Fatih Zingal, seçilmeleri halinde Filistin'de ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını AP'de dile getirmek istediklerini söyledi.

Almanya'da yaşayan Türkler öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch - DAVA) adlı siyasi oluşum, Berlin'de Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi bir miting düzenledi.

DAVA'nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci sıra adayı olan Zingal, burada yaptığı açıklamada, oy kullanmanın son derecede önemli olduğunu belirterek, "Özellikle Filistin'de yaşanan insanlık dramına yönelik açıklamalarımız var. Avrupa Parlamentosu'nda onların sesi olmak istiyoruz. Yani onların sesini orada da duyurmak istiyoruz." dedi.

Zingal, Almanya'daki mevcut partilerin Filistin konusunu AP'de dile getirmediklerini belirterek, "İnsanlarımızın özellikle kültürel hassasiyetlerini, dini hassasiyetlerini ve diğer hassasiyetlerini bizler dile getirmek istiyoruz. Bugüne kadar sistem partilerinde yeterince kendilerini temsil edilmediklerini görenleri biz temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Almanya genelinde bir liste hazırladıklarına işaret eden Zingal, "Yani Hamburg'dan Münih'e kadar Berlin'den Köln'e kadar her yerde seçim pusulasında aynı isimleri görebileceksiniz. Oy pusulasında 29. sıradayız. Oraya işaret ederlerse vatandaşlarımız bizi seçmiş olacaklar. 13 adayımız var ve bunlar da aynı şekilde Almanya'nın her yerinden kendileri geliyorlar. Doktorlarımız var aramızda, avukatlar var ve çeşitli milletten de mevcut olan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

DAVA'nın kurucu başkanı olan Teyfik Özcan da oluşumlarının Almanya'daki toplum tarafından çok büyük bir kabul gördüğünü gözlemlediklerini söyledi.

Almanya çapında 15 miting ve toplantı düzenlediklerini ifade eden Özcan, "Nereye gidersek büyük bir beklenti var toplum içinde. Türkiye'den işçi göçünden 62 yıl geçmesine rağmen halen bizi şu anda temsil eden bir parti yoktur. Biz bu boşluğu dolduruyoruz." dedi.

Alman medyası ve siyasetçileri tarafından bir kötüleme kampanyasına maruz kaldıklarını vurgulayan Özcan, "Bu kampanya halen devam ediyor. Öyle saçma sapan şeylerle karşı karşıyayız ki. Biz burada Türk toplumunu, Müslüman toplumunu, azınlıklar toplumunu savunuyoruz. Onları temsil ediyoruz." diye konuştu.

Özcan, 30 yıl Alman Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) görev aldığına işaret ederek, "SPD'den 30 sene sonra çıkmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü artık SPD bizi Türk kökenli olan kişileri temsil etmiyor. Pazar gecesi iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz, umutluyuz. İnşallah da en azından bir kişiyi, bir milletvekilimizi parlamentoya göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Almanya Gazze İnsan Hakları Göçmenler Politika Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title