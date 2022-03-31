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60 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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60 düzensiz göçmen yakalandı

Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı. Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu hareketli lastik bot durdurdu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

(İHA)

60 düzensiz göçmen yakalandı

60 düzensiz göçmen yakalandı

60 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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