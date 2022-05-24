Datça-Knidos Yarımadas'ındaki arkeoloji çalışmaları ele alındı - Haberler

Datça ilçesinde, Datça- Knidos Yarımadası'ndaki arkeolojik çalışmalarla ilgili konferansı düzenlendi.

Hızırşah Kültürevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Knidos-Burgaz Kazı ve Araştırmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doksanaltı, Datça'nın Anadolu uygarlıklarının beşiği olduğunu belirterek, bölgenin coğrafi konumu ve stratejik bir noktada yer alması nedeniyle önemli olduğunu kaydetti.

Marmaris Müzesi Müdürü Şehime Atabey ise 2021 yılı Burgaz çevresi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kazı Başkan yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Karaoğlan da Knidos'ta gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmalarına değindi.

Ekinliğe, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve davetliler katıldı.