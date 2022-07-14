Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı

AA - Oktay Özden - Güncel
 - Güncelleme:

Yangınının çıktığı iddia edilen trafo Ekiplerin trafoyu incelemeleri Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.

Yangınının çıktığı iddia edilen trafo

Ekiplerin trafoyu incelemeleri

Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.

AA / Oktay Özden - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title