Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı Yangınının çıktığı iddia edilen trafo Ekiplerin trafoyu incelemeleri Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı. Yangınının çıktığı iddia edilen trafo Ekiplerin trafoyu incelemeleri Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı. AA / Oktay Özden - Güncel Güncel Haberler

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