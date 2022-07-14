Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı
AA - Oktay Özden - Güncel
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Yangınının çıktığı iddia edilen trafo Ekiplerin trafoyu incelemeleri Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.
Yangınının çıktığı iddia edilen trafo
Ekiplerin trafoyu incelemeleri
Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.
AA / Oktay Özden - Güncel