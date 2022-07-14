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Son dakika haber: DATÇA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4)MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4)

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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