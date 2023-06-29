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Datça'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler kısmen kontrol altına alındı. Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi.

Datça'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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