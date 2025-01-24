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Datça'daki Demeter Heykeline Zarar Verildi

Datça'daki Demeter Heykeline Zarar Verildi
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Muğla'nın Datça ilçesindeki Demeter Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilmiş olup, polis bu durumu soruşturmak için çalışma başlatmıştır. Datça Belediyesi, heykelin kısa sürede onarılacağını duyurdu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Demeter Heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

İskele Mahallesi Datça Yat Limanı'nda bulunan Demeter Heykeli'nin boyandığı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, heykele zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise sorumluların tespiti için gerekli yasal sürecin başlatıldığını, heykelin kısa sürede onarılacağı belirtildi.

Açıklamada, sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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